28-Jähriger mit Traktor tödlich verunglückt .

In der zur Gemeinde Sattledt gehörenden Ortschaft Maidorf (Bezirk Wels-Land) ist am Donnerstagabend ein 28-jähriger Mann mit seinem Traktor tödlich verunglückt. Er geriet unter das Fahrzeug, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Aussendung mit.