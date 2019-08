Die Straße bleibe aber noch bis auf weiteres gesperrt. Insgesamt 1.500 Tonnen Gestein waren Anfang August abgerutscht und machten den Weg unpassierbar.

Nach der Sprengung und dem Abtransport des Gerölls, werde als nächster Schritt der neben der Forststraße fließende Bach freigeräumt, teilte Moser mit. Im Fall von Unwettern bestehe sonst Hochwassergefahr. Anschließend müsse an einer Uferseite die Böschung neu angelegt werden.

Der Geologe erinnerte nochmals an die bestehende Straßensperre und appellierte an Wanderer, diese auch zu akzeptieren, es bestehe Lebensgefahr. Aus Sicherheitsgründen wurde bereits von der Stadt Gmunden die am 1. September geplante traditionelle Bergmesse am Traunstein abgesagt.