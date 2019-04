Der Mann war laut Polizei in einer scharfen Rechtskurve ohne Fremdverschulden zu Sturz gekommen. Dabei schlitterte er mit dem Kopf gegen den Steher einer Leitschiene und rutschte dann samt seinem Motorrad unter ebendieser durch. Der Mann zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.