Blitzschlag verursachte Waldbrand .

Der Waldbrand in einem kaum zugänglichen Areal in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) ist am Samstagnachmittag vollständig gelöscht worden. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Ischl konnte das Feuer, das sich am Gspranggupf auf 1.050 Meter Seehöhe auch im Erdreich ausbreitete, bekämpfen. "14.000 Liter Wasser haben wir auf den Berg geflogen", sagte Einsatzleiter Jochen Eisl im Gespräch mit der APA.