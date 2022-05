Oberösterreich Bürgermeister baut mit 1,78 Promille Autounfall

Die beiden Kommunalpolitiker hatten deutlich zu viel intus Foto: APA/THEMENBILD

N ach dem Fall eines oberösterreichischen ÖVP-Bürgermeisters, der alkoholisiert mit dem E-Scooter gestürzt war, ist nun auch ein Alkounfall eines SPÖ-Ortschefs bekannt geworden. Der Bürgermeister von St. Georgen am Walde, Heinrich Haider, baute mit 1,78 Promille einen Blechschadenunfall mit dem Auto, berichtete die "Krone" am Donnerstag. Beide Kommunalpolitiker mussten zu einer Aussprache in ihrer Landespartei antreten, Konsequenzen gibt es in beiden Fällen nicht.