Er soll in den Aufsichtsrat wechseln. Sein Nachfolger wird Herbert Eibensteiner, Leiter der Steel Division, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Funktionsperioden aller Vorstandsmitglieder (außer Eder) wurden am Dienstag vom Aufsichtsrat bis 31. März 2024 verlängert.