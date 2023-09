Oberösterreich Deutsche starb bei Tauchgang im Traunsee

E ine 55-jährige Deutsche ist am Freitagnachmittag bei einem Tauchgang im Traunsee in Traunkirchen (Bezirk Gmunden) tödlich verunglückt. Die Frau kollabierte nach einem Notaufstieg. Reanimationsversuche durch die Ersthelfer sowie den Notarzt blieben erfolglos, berichtete die Polizei in einer Aussendung.