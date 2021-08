Ehemaliger Geheimdienst-Agent stirbt in Wels .

Ein ehemaliger Geheimdienst-Agent ist tot in seiner Welser Wohnung aufgefunden worden. Der Italiener mit dänischem Pass galt als Hauptverdächtiger im 1978 begangenen Mord an dem bulgarischen Dissidenten Georgi Markow in London, bestätigte die oö. Polizei am Dienstag einen Bericht der "Kronenzeitung". Francesco Gullino hatte sich in den 2010er-Jahren als Antiquitätenhändler in Wels niedergelassen, 2014 wurden die Ermittlungen ergebnislos eingestellt.