Eisplatten von Lkw gefallen: Frau verletzt .

Eine 72-jährige Pensionistin ist am Freitagnachmittag in Steyr verletzt worden, nachdem sich eine Eisplatte von einem Lkw gelöst und die Windschutzscheibe ihres Autos getroffen hatte. Die Frau wurde durch Glassplitter im Gesicht und an der linken Hand verletzt. Nach dem Fahrer des Schwerfahrzeugs wird gesucht, berichtete die Polizei Oberösterreich.