Eltern von schwer verletztem Baby in Linz vor Gericht

Am 20. März 2020 kam der Sohn einer Österreicherin und ihres Partners aus Bangladesch zur Welt. Von 13. April bis 16. Mai erlitt der Kleine mehrere Brüche. In dieser Zeit dürften die Angeklagten mehrmals dem Baby Gewalt angetan haben, dass es schwer verletzt wurde. Eine Ärztin eines Linzer Spitals hatte bei der Polizei den Misshandlungsverdacht angezeigt, nachdem der Vater wegen des gebrochenen Oberschenkels in die Ambulanz gekommen war. Den Eltern drohen bis zu drei Jahre Haft. Ein Urteil ist für Montag geplant.