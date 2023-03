Oberösterreich Erster Prozess wegen Halloween-Krawallen in Linz

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Prozesserie in Linz gegen Jugendliche Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

M it der Verhandlung gegen einen 22-Jährigen, der in Linz die Halloween-Krawalle mit angeführt haben soll, startet am Donnerstag im Landesgericht die Serie von fünf Prozessen gegen überwiegend Jugendliche mit Migrationshintergrund. In allen Fällen gelten erhöhte Sicherheitsmaßnahmen wie ein Fotografierverbot. Auch die Nennung von Mitarbeitern der Justiz in der Berichterstattung wurde untersagt.