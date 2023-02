Oberösterreich Fahrerflüchtiger mäht angeleinten Hund auf Schutzweg nieder

Der Border Collie (Symbolbild) ist tot Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

E in unbekannter Autoraser hat am späten Mittwochabend in Enns (Bezirk Linz-Land) einen Hund, der von seinem Besitzer an der Leine geführt wurde, überfahren und danach Fahrerflucht begangen. Der Border Collie, der mit seinem Herrchen am Schutzweg die Straße überquert hatte, wurde 30 Meter weit weggeschleudert und getötet, berichtete die Polizei. Der Hundebesitzer erlitt Verletzungen an der Hand.