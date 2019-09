Aufgrund von Wartungsarbeiten im Tunnel wurde der Verkehr Richtung Graz bei der Abfahrt Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf) von der Autobahn abgeleitet. Das Navigationsgerät seines Fahrzeuges gab dem Lenker aber die Anweisung, wieder auf die A9 aufzufahren. Das tat der Mann - allerdings fuhr er entgegen der Fahrtrichtung in den den Tunnel ein. Das Notfallprogramm der zuständigen Autobahnmeisterei Ardning wurde aktiviert und alle Ampeln im und vor dem Tunnel schalteten in Fahrtrichtung Norden auf Rot. Nach mehr als fünf Kilometern als Geisterfahrer wendete der 32-Jährige schließlich seinen Pkw in einer Pannenbucht des Bosrucktunnels. Dort wurde er von einer Streife der Autobahnmeisterei angetroffen und aus dem Tunnel eskortiert.