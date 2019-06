Herzinfarkt am Steuer: Ein Toter und zwei Verletzte .

Ein 84-jähriger Mann hat Mittwochfrüh in St. Marienkirchen an der Polsenz (Bezirk Eferding) am Steuer seines Autos einen Herzinfarkt erlitten und ist frontal in den Gegenverkehr gekracht. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 51-jährige Lenker des anderen Pkw wurde leicht, dessen 48-jährige Beifahrerin schwer verletzt, berichtete die Polizei.