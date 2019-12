Jugendlicher Mopedlenker bei Unfall tödlich verletzt .

Ein 16-jähriger Mopedlenker ist am Samstagabend im Bezirk Grieskirchen tödlich verunglückt. Der Jugendliche war gemeinsam mit seinem am Sozius sitzenden Bruder (14) unterwegs, als es in Haag am Hausruck zu einer folgenschweren Kollision mit einem Pkw kam. Die beiden Jugendlichen stürzten in Folge auf die Fahrbahn. Der Mopedlenker wurde dabei so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle starb.