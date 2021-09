Die Frau dürfte bereits mehr als 24 Stunden tot gewesen sein, bestätigte die Polizei einen Bericht in der Kronen-Zeitung" am Freitag. Eine Bekannte hatte Donnerstagabend Alarm geschlagen, als die 38-Jährige, die sie besuchen wollte, nicht öffnete. Nachdem die Besucherin jedoch die kleine Tochter gehört hatte, rief sie die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte brachen die Wohnungstüre auf und entdeckten die Tote. Eine Obduktion wurde angeordnet. Die Tochter kam in Begleitung einer Familienangehörigen ins Spital, so die oö. Polizei. Sie ist wohlauf, in Rücksprache mit Angehörigen wurde die Jugendwohlfahrt eingeschaltet, die sich um die Unterbringung des Mädchens kümmern soll.