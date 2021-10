Die Tunnelsperre zwischen St. Pankraz und Windischgarsten wird bis zur Behebung der Schäden voraussichtlich den ganzen Tag andauern.

In Fahrtrichtung Norden (Voralpenkreuz) wird der Verkehr bei der ASt. Klaus ausgeleitet und über die B138 Pyhrnpass Straße umgeleitet. „Der Zeitverlust durch ca. 9 km Stau auf der B138 in Richtung Norden betrug um 11:45 Uhr bereits bis zu 45 Minuten.“, so ARBÖ-Verkehrsexpertin Christina Hönigl. „In Kürze beginnt die Verkehrsausleitung in Richtung Süden bei Inzersdorf, die jedoch nur von kurzer Dauer sein wird.“