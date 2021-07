Lenker nach Unfall bei Marktstand noch nicht befragt .

Ein 86-Jähriger, der am Sonntag in St. Florian (Bezirk Linz-Land) mit seinem Pkw einen Marktstand gerammt hatte, wurde am Montag noch nicht einvernommen. Er sei verletzt und in Behandlung, habe aber einen Rechtsbeistand hinzugezogen, erfuhr die APA von stv. Dienststellenleiter Dominik Poperahatzky. Die von Zeugen geäußerte Vermutung, dass der betagte Lenker Gas- und Bremspedal verwechselt haben dürfte, konnte die Polizei bisher nicht nachweisen.