Mordversuchsprozess nach eskalierter Pöbelei in Wels

In Wels steht am Montag ein wegen Mordversuchs angeklagter 66-Jähriger vor Gericht. Er soll im Zuge einer unter Alkoholeinfluss völlig eskalierten Pöbelei zu Halloween in Ottnang (Bezirk Vöcklabruck) auf seinen Gegner zweimal mit dem Auto zugefahren sein. Dieser konnte sich retten. Ebenfalls angeklagt sind die beiden Söhne des Mannes, die an der folgenden Auseinandersetzung, bei der ein Unbeteiligter und zwei Polizisten verletzt wurden, handfest mitgewirkt haben sollen.

