Oberösterreich Oberösterreichischer Jäger päppelte Reh auf

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Mimi hüpft bereits auf drei Beinen durch den Garten Foto: APA

S eit zwei Monaten päppelt ein Jäger in seinem Garten in Lohnsburg am Kobernaußerwald (Bezirk Ried im Innkreis) ein junges Reh auf, dem bei der Heuernte Mitte Juni ein Vorderlauf abgemäht worden war. Gemeinsam mit Freund Alois Litzlbauer hatte er gemähte Wiesen nach verletzten Jungtieren abgesucht. Dabei entdeckte Litzlbauer das schwer verletzte Kitz. Die Männer brachten es zum Tierarzt.