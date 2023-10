Oberösterreich Öffentliche Plätze in Bad Ischl sollen weiblich werden

Zwölf Orte hat eine Historikerkommission ausgewählt Foto: APA/THEMENBILD

V on 260 Straßennamen in Bad Ischl sind nicht einmal eine Handvoll nach Frauen benannt. Mario Friedwagner hat daher ein Projekt, Frauen im öffentlichen Raum sichtbar zu machen, bei der Europäischen Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 eingereicht - ohne Erfolg. Jetzt setzt er es als Leader-Projekt mit der Stadt um, am Freitag präsentierte er es mit Bürgermeisterin Ines Schiller (SPÖ).