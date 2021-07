Bei einer ersten Einvernahme habe sich der Mann laut Polizei geständig gezeigt. Er war nach der Attacke am 20. Juli ohne Handy und nur mit Boxershorts und einem T-Shirt bekleidet geflüchtet. Seinen Angaben zufolge habe er sich seither in einem Versteck in der näheren Umgebung des Tatortes verborgen und dieses am Dienstag erstmals verlassen. Er wurde in die Justizanstalt Garsten eingeliefert.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tat im Zuge eines Beziehungsstreites verübt wurde. Eines der Kinder alarmierte die Polizei. Das Opfer wurde in das Uniklinikum Linz eingeliefert. Die Frau befindet sich inzwischen auf dem Weg der Besserung. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Steyr ermittelt in dem Fall wegen des Verdachts des Mordversuchs.