Prozess nach Brandanschlag auf Polizeiauto in Linz

Am 14. November war im Linzer Stadtteil Ebelsberg ein Polizeiauto in Flammen aufgegangen, während die Beamten die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollierten. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro, die drei nun Angeklagten wurden als unmittelbare Täter ausgeforscht. Bereits rechtskräftig verurteilt wurden im Februar der Rädelsführer sowie im Jänner drei Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren, die zwei der drei nun vor Gericht stehenden Jugendlichen wegen deren Geständnis bei der Polizei verprügelt haben sollen.