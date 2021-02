Prozess um Mordauftrag startet in Wels .

Weil er nach Ansicht der Staatsanwaltschaft jemanden engagieren wollte, um einen 22-Jährigen, den er für den Mörder seines Bruders hält, zu töten oder zumindest zusammenzuschlagen, steht ab heute, Dienstag, ein 29-Jähriger in Wels vor Gericht. Die Anklage legt ihm Mord als Bestimmungstäter zur Last. Dem Beschuldigten drohen zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft. Ein Urteil wird am Mittwoch erwartet.