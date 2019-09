Rollstuhlfahrer mitgeschleift: Lenker ausgeforscht .

Ein fahrerflüchtiger Lkw-Lenker, der am Freitag in Engelhartszell (Bezirk Schärding) einen 59-jährigen Rollstuhlfahrer erfasst und einige Meter mitgeschleift hatte, ist ausgeforscht worden. Eine Abdeckung, die am Unfallort gefunden wurde, überführte den Mann laut Polizei.