Sondierungsgespräche der ÖVP gehen weiter .

Nach der Landtagswahl in Oberösterreich hat Donnerstagfrüh das zweite von der ÖVP initiierte Sondierungsgespräch begonnen. Nach der FPÖ am Mittwoch war diesmal die SPÖ an der Reihe. Im Vorfeld wollten beide Fraktionen nicht über Inhalte reden. Natürlich habe sie Wünsche, aber die wolle sie nicht im Vorhinein über die Medien ausrichten, sagte SPÖ-Chefin LR Birgit Gerstorfer. LH Thomas Stelzer (ÖVP) betonte nur, über die Ressortverteilung werde man erst ganz am Schluss reden.