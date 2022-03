Sprengung zur Halbzeit bei Bau der Linzer Westring-Brücke

Beim Bau der Donaubrücke des Linzer Westrings (A26) ist Halbzeit. Am Dienstag wurde der letzte Durchschlag für das Tunnelsystem vorgenommen. Tunnelpatin Bettina Stelzer-Wögerer löste im Beisein ihres Mannes Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), des Landesrats Günther Steinkellner (FPÖ), des Linzer Planungsstadtrates Dietmar Prammer (SPÖ), des Asfinag-Vorstands Hartwig Hufnagl und anderer die Sprengung in den "Urfahrwänd" am nördlichen Donauufer aus.

