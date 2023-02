Oberösterreich Stark betrunkener Lkw-Fahrer verursachte auf A1 zwei Unfälle

Lesezeit: 2 Min

Foto: Shutterstock, Siwakorn1933

E in stark betrunkener Lkw-Fahrer hat Donnerstagnachmittag auf der Westautobahn (A1) bei Innerschwand am Mondesse (Bezirk Vöcklabruck) in fünf Minuten zwei Unfälle