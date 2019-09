Tödliche Massenschlägerei: Neun Beteiligte verurteilt .

In einem Schöffenprozess nach einer Massenschlägerei in einem Lokal in Regau im Bezirk Vöcklabruck, die mit einem Toten endete, haben alle Angeklagten im Landesgericht Wels am Montag Haftstrafen von bis zu 30 Monaten ausgefasst.