Zwei Jugendliche bei Autounfall getötet .

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Adlwang (Bezirk Steyr-Land) in Oberösterreich sind am Sonntag gegen 4.00 Uhr ersten Informationen zufolge zwei Jugendliche ums Leben gekommen. Offenbar geriet ein mit drei Personen besetztes Auto ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Lenker konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und bei einem nahen Haus Hilfe holen.