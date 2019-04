Zwei Schwerverletzte bei Mofa-Crash .

Am Stadtrand von Bad Ischl ist am Sonntag kurz nach 5.00 Uhr ein Mofa verunglückt, auf dem gleich vier Jugendliche unterwegs waren. Am Lenker saß ein erheblich betrunkener 17-Jähriger, daneben fuhren noch zwei weitere Burschen und ein Mädchen - alle im Alter von 16 und 17 Jahren - am Zweirad mit. Das Quartett kollidierte schließlich mit einer Gartenmauer.