Oberösterreich Zwölf Jahre Haft gegen 28-Jährigen wegen Kindesmissbrauchs

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Zwölf Jahre Haft gegen 28-Jährigen wegen Kindesmissbrauchs Foto: APA

E in 28-jähriger Österreicher ist am Dienstag wegen Kindesmissbrauchs in Salzburg zu einer unbedingten Haftstrafe von zwölf Jahren verurteilt worden. Der beschuldigte Häftling soll sich während seiner Freigänge aus der Justizanstalt Suben (OÖ) an der unmündigen Tochter seiner Freundin mehrmals sexuell vergangen und dabei auch beischlafähnliche Handlungen gesetzt haben. Das am Abend gesprochene Urteil am Landesgericht Salzburg ist nicht rechtskräftig.