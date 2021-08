Serena Williams muss verletzt für US Open absagen .

Nach den Absagen von Titelverteidiger Dominic Thiem, Roger Federer und Rafael Nadal fehlt nun bei den US Open in New York auch bei den Frauen ein großer Name: Serena Williams hat am Mittwoch ihren Rückzug vom letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres angekündigt. Die 23-fache Major-Siegerin, die zuletzt auf Platz 22 zurückgefallen ist und am 26.9. 40 Jahre alt wird, leidet immer noch an einer Oberschenkelverletzung und hat auf Anraten der Ärzte abgesagt.