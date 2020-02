Ermittler des Landeskriminalamtes seien bereits am Tatort, sagte ein Polizeisprecher. Das Opfer hat vermutlich Verletzungen durch eine Hieb- oder Stichwaffe erlitten, ein Notarzt konnte nicht mehr helfen. Beamte des Einsatzkommandos Cobra, die sich zufällig in der Obersteiermark aufhielten, waren rasch bei dem Wohnobjekt und nahmen den mutmaßlichen Täter fest.

Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte gegen 10.00 Uhr durch eine Betreuerin, auch andere Hausbewohner hatten den Streit in einem mehrgeschoßigen Haus mitbekommen. Es handelt sich offenbar um ein Objekt, in dem auch Asylwerber untergebracht sind. Das Ehepaar soll die afghanische Staatsbürgerschaft haben. Die Befragungen waren am frühen Nachmittag noch am Laufen.