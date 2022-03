Obersteiermark Mutter und Sohn gaben Drogen an Jugendliche weiter

Ein 18-Jähriger und seine 46-jährige Mutter sollen im Bezirk Murau in der Obersteiermark zumindest zwei Jahre lang Drogen an teilweise erst Zwölfjährige weitergegeben haben. Der arbeitslose Bursche galt laut Polizei als "zentrale Anlaufstelle" im Bezirk und übergab das Suchtgift offenbar bei Treffen und Partys an seinen beiden Wohnorten, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Er gestand zum Großteil, seine Mutter leugnete aber alles.