Ski alpin Odermatt fixiert Super-G-Kugel mit Aspen-Sieg

Der Schweizer Überflieger fixierte die erste von wohl mehreren Kugeln Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

M arco Odermatt hat sich vorzeitig und erstmals den Sieg im Super-G-Weltcup gesichert. Der Schweizer gewann am Sonntag in Aspen, Colorado, und ist damit vor dem alpinen Ski-Saisonfinale in Andorra von seinem letzten verbliebenen Kontrahenten Aleksander Aamodt Kilde (3./+0,34 Sek.) nicht mehr einzuholen. Zweiter wurde der Deutsche Andreas Sander (+0,05), der Steirer Stefan Babinsky stellte als Vierter (+0,47) sein Topresultat von Cortina d'Ampezzo ein.