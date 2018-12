Am Samstag ließen es sich die Comedy Hirten nicht nehmen, in der gläsernen Wunschhütte am St. Pöltner Rathausplatz vorbeizuschauen. Sie sorgten für Unterhaltung, als sie ihre Version der Weihnachtsgeschichte erzählten.

Einen neuen Spendenzwischenstand gibt es auch - die Million ist geknackt - 1,316.066 Euro kamen bis jetzt zusammen. Außerdem stehen noch einige Besucher am Programm. Um 12 Uhr kommt die Landjugend Niederösterreich, von der auch die Puzzle-Landkarte ist.

Weiter geht es um 14 Uhr mit Potter, um 15 Uhr kommt Zurcaroh, um 16.30 Uhr Nico Santos, um 18 Uhr Thomas Spitzer und Lemo und um 19 Uhr Darius & Finlay.