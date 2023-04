Eishockey ÖEHV-Team bestreitet nächstes Test-Doppel gegen Tschechien

Österreichs Team testet derzeit die WM-Form Foto: APA/dpa

M it den Akteuren von ICE-Champion Salzburg, den Verteidigern David Reinbacher und Thimo Nickl sowie Stürmer Oliver Achermann geht Österreichs Eishockey-Nationalteam in die Testspiele gegen Tschechien. Der mit NHL-Erfahrung ausgestattete sechsfache Weltmeister gastiert am Donnerstag (18.30 Uhr) in der Wiener Steffl Arena, am Samstag erfolgt das Retourspiel in Brünn (16.00 Uhr/beide live ORF Sport+). ÖEHV-Head-Coach Roger Bader will wieder am System feilen.