Eishockey ÖEHV-Team im zweiten Tschechien-Spiel verbessert, aber 1:4

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Die Tschechen feiern beim 4:1-Sieg eines ihrer vier Tore Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

D as österreichische Eishockey-Nationalteam hat sich im zweiten Spiel von insgesamt zehn Testmatches für die A-WM den rund 2.000 Fans in Linz mit einer über weite Phasen guten Leistung präsentiert. Zwei Tage nach dem 1:5 in Znojmo agierte die Auswahl von Teamchef Roger Bader am Freitag neuerlich gegen Tschechien mit mehr Selbstvertrauen, die ebenfalls noch nicht in WM-Besetzung spielenden Nachbarn gewannen mit 4:1 (1:1,1:0,2:0) dennoch auch den 18. Länderspiel-Vergleich.