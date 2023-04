Eishockey ÖEHV-Team verliert Testspiel gegen Slowenien mit 3:5

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Viele Tore bei Österreich gegen Slowenien Foto: APA/GERD EGGENBERGER

D as österreichische Eishockey-Nationalteam hat das erste Testspiel im Rahmen der WM-Vorbereitung gegen Slowenien knapp verloren. In einem packenden Duell mit dem Aufsteiger in die Top-Division musste sich die Mannschaft von Teamchef Roger Bader am Donnerstag in Villach mit 3:5 (1:2,2:1,0:2) geschlagen geben. Allerdings trat die rot-weiß-rote Truppe nicht in Bestbesetzung an, viele Spieler der Spitzenteams Salzburg, KAC oder Vienna Capitals waren noch nicht dabei.