Eishockey ÖEHV-Team verliert WM-Generalprobe gegen Slowakei 3:4

Österreich verlor Rückspiel gegen Slowakei durch Tor in der Schlusssekunde Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Ö sterreichs Nationalteam hat die Generalprobe für die am kommenden Freitag beginnende Eishockey-Weltmeisterschaft in Tampere verloren. Zwei Tage nach dem überraschenden 6:3-Heimsieg gegen die Slowakei musste sich die ÖEHV-Auswahl am Samstag im Retourspiel in Trencin unglücklich mit 3:4 (0:3,2:0,1:1) geschlagen geben. Nach einem ganz schwachen ersten Drittel steigerte sich das rot-weiß-rote Team, schaffte den Ausgleich, kassierte aber eine Sekunde vor Schluss das 3:4.