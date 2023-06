Fußball ÖFB-EM-Quali-Kader mit Sabitzer, Schnegg, Sarkaria, Bachmann

Teamchef Rangnick gibt Schnegg und Sarkaria eine Chance Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Ö sterreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat Marcel Sabitzer für die EM-Qualifikationsspiele am 17. Juni gegen Belgien und am 20. Juni gegen Schweden nominiert. Der Mittelfeldspieler war in den vergangenen Wochen Manchester United wegen einer Knieverletzung nicht zur Verfügung gestanden. Zudem holte Rangnick mit den beiden Sturm-Graz-Profis Manprit Sarkaria und David Schnegg zwei potenzielle Debütanten.