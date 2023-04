Fußball ÖFB-Frauen feiern 3:2-Sieg im Test gegen Belgien

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Großer und später Jubel bei den ÖFB-Frauen Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

E in Last-Minute-Tor von Laura Wienroither hat Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam im Testspiel gegen Belgien ein Happy End beschert. Die ÖFB-Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann gewann am Karfreitag in Wiener Neustadt gegen den EM-Viertelfinalisten nach 0:2-Rückstand aufgrund einer furiosen Schlussphase noch verdient mit 3:2 (0:0). Wienroither traf in der 95. Minute, zuvor waren Sarah Puntigam (78.) sowie Celina Degen (84.) mit einem traumhaften Weitschuss erfolgreich.