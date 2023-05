Fußball ÖFB-Frauen in Nations League gegen Frankreich und Norwegen

Österreich trifft auf Frankreich, Norwegen und Portugal Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Ö sterreichs Frauen-Fußball-Nationalteam trifft bei der Premiere der Nations League auf Frankreich, Norwegen und Portugal. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Nyon/Schweiz. Bei der erstmaligen Austragung des neuen UEFA-Bewerbs für Frauen geht es für die Truppe von Teamchefin Irene Fuhrmann in der Gruppe A2 mit Frankreich gegen einen EM-Halbfinalisten. Alle drei Gruppengegner nehmen im Gegensatz zur ÖFB-Auswahl an der WM im Sommer teil.