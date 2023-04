Fußball ÖFB-Frauen wollen im Test gegen Tschechien nachlegen

Gegen Tschechien soll wieder gejubelt werden Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

M it dem Rückenwind vom Last-Minute-Sieg gegen Belgien will das österreichische Frauen-Fußball-Nationalteam mit einem zweiten Erfolg innerhalb kurzer Zeit kräftig Selbstvertrauen für die anstehende Nations League sammeln. Im vorletzten Test vor dem erstmaligen Start des UEFA-Bewerbs im Herbst bekommt es die Truppe von Teamchefin Irene Fuhrmann am Dienstag (19.15 Uhr/live ORF Sport +) in Wiener Neustadt mit Tschechien zu tun. Der Siegeshunger im rot-weiß-roten Lager ist groß.