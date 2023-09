Fußball ÖFB-Frauenteam unterliegt vor Rekordkulisse Frankreich 0:1

Österreichs größte Chance: Degen traf nur die Latte Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

A ngefeuert von einer Rekordkulisse hat Österreichs Frauen-Nationalteam in der Nations League das Weltklasseteam von Frankreich gefordert, musste sich aber mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. 10.051 Fans, so viele wie noch nie bei einem Frauen-Fußballspiel in Österreich, sahen ein frühes Führungstor der Französinnen durch Kapitänin Wendie Renard (5.) und eine vor allem in der zweiten Halbzeit starke Leistung der Auswahl von Irene Fuhrmann.