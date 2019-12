Niederlande vor EM in Kärnten auf Trainingslager .

Österreichs Gruppengegner Niederlande wird sich für eine Woche in Kärnten auf die Fußball-EM 2020 vorbereiten. Laut übereinstimmenden Medienberichten hält das Oranje-Starensemble vom 30. Mai. bis 6. Juni ein Trainingslager in Velden am Wörthersee ab. Ihr erstes EM-Spiel bestreiten die Niederländer am 14. Juni gegen die Ukraine, Österreich ist vier Tage später ebenfalls in Amsterdam zu Gast.