Fußball ÖFB-Goalie Pentz wechselt zu Bayer Leverkusen

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Der Salzburger schmeißt sich künftig für Leverkusen auf den Rasen Foto: APA/EVA MANHART

Ö sterreichs Fußball-Nationaltorhüter Patrick Pentz hat bei Bayer Leverkusen in der deutschen Bundesliga unterschrieben. Wie Bayer am Freitag mitteilte, erhielt der Ersatzmann für Kapitän Lukas Hradecky einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Im Rheinland ersetzt der 26-jährige Salzburger, der einen möglichen Wechsel zu den Colorado Rapids in die MLS ausgeschlagen hat, den verletzten russischen Schlussmann Andrei Lunjow. Das Kapitel Stade Reims ist für Pentz damit beendet.