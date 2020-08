Laimer nächster Ausfall, Trimmel nachnominiert .

Nach David Alaba, Florian Kainz und Valentino Lazaro fällt auch Mittelfeldmann Konrad Laimer für die Nations-League-Spiele der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am 4. September in Oslo gegen Norwegen und am 7. September in Klagenfurt gegen Rumänien verletzt aus.