Fußball ÖFB-Team gegen Kroatien ohne Lienhart-Alaba-Einsatz möglich

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

ÖFB-Team muss in Kroatien auf Lienhart verzichten Foto: APA/dpa

Ö sterreichs Fußball-Nationalmannschaft muss zum Nations-League-Auftakt am Freitag in Osijek gegen Kroatien auf Philipp Lienhart verzichten. Das erklärte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick am Dienstag in Bad Tatzmannsdorf. Lienhart war am Montag noch nicht fieberfrei, daher sei davon auszugehen, dass der Innenverteidiger erst am Samstag in Wien zur Auswahl stoßen werde, sagte Rangnick. David Alaba hingegen könnte gegen die Kroaten theoretisch zum Einsatz kommen.